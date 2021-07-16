"Украинский язык звучит мерзко. Не перевариваю его": работница киевской ІТ-компании оскандалилась заявлениями

В ІТ-компании, где работает девушка, сообщили, что они не поддерживают ее взглядов.

Работница одной из киевских IT-компаний Анастасия Польских попала в скандал, заявив, что она "не переваривает украинский язык, потому что он звучит мерзко".

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Катарсис".

Так, сотрудница киевской ІТ-компании и блогер в Сети раскритиковала закон об украинском языке. Она спросила у своих подписчиков в Instagram о том, "как жить, если не перевариваешь украинский".

Впоследствии Анастасия заявила, что она "платит налоги" и имеет право не любить украинский язык.

"Только на днях писала о быдле, которое узко видит. Я уточню. Я не люблю украинский язык, потому что звучит он мерзко. Но я плачу налоги этой стране, в отличие от некоторых", — написала блогер.

После скандала девушка удалила свои сообщения, однако в комментариях она это объяснила тем, что ее об этом попросил парень.

В ІТ-компании, где работает скандальная блогер сообщили, что не разделяют ее взглядов и выяснят ситуацию.

Напомним, в Киеве в теннисном лагере Международной теннисной академии произошел языковой скандал. Ребенка преподаватели заставили общаться на русском языке.

Также в Одесской области из-за языкового скандала освободили преподавателя колледжа.

Новости мира: русские устроили скандал вокруг новой формы украинских футболистов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку