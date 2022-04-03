Украинские защитники взяли под контроль город Припять и границу с Беларусью

ВСУ продолжают выполнять боевые задания и защищать государство от оккупантов.
Украинские защитники полностью контролируют город Припять и границу с Беларусью, откуда наступали российские оккупационные войска.
Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
"Сегодня 3 апреля подразделения десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок государственной границы Украины с Республикой Беларусь. Продолжаем дальше выполнять боевые задания! Вместе к победе! Слава ДШВ! Слава Украине", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киевской области на 3 апреля в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны проводится зачистка и разминирование.
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