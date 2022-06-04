Украинские артиллеристы показали мощное видео, как прицельно уничтожают военную технику вместе с оккупантами

ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле.

В этот раз юбилерную работу показала 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

Видео работы бригады опубликовал Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Украинская артиллерия продолжает методически уничтожать врага. Боевая работа 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка", — коротко подписано сообщение.

На видеозаписи зафиксировано, как украинские артиллеристы точно попадают по военной технике оккупантов. После прицельных ударов вражеская техника превращается в кучу металлолома, а оккупанты сгорают дотла.

Ранее сообщалось, украинские защитники захватили БМД-4м кафиров, совершавших зверства в Киевской области. Как отметили в ВСУ, после небольшого ремонта вражеская техника будет выполнять боевые задания, "а вот ее экипажу не поможет уже ничего".

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