Украинская ПВО уничтожила два российских истребителя СУ-35С в Киевской области

Украинская ПВО уничтожила два российских истребителя СУ-35С в Киевской области

Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и зенитные управляемые ракеты, говорят в Минобороны.

В Киевской области украинская противовоздушная оборона ликвидировала два российских истребителя СУ-35С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Ночью, 1 марта, на Киевщине завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных сил ВС Украины и парой российских Су-35С. В результате воздушного боя оба самолета рашистов были уничтожены. Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр", — сообщили в Минобороны.

К сожалению, в результате этого боя Воздушные силы потеряли один МиГ-29. Пилота ищут.

"Да, сегодня враг домирирует в количестве и качестве авиатехники и вооружения, но Воздушные силы делают все возможное, чтобы очистить украинское небо от враждебного присутствия", — отметили в оборонном ведомстве.