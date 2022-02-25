Украинская ПВО сбила над Киевом летательный аппарат России – возник пожар

Очевидцы опубликовали последствия попадания.

Украинская ПВО сбила в небе над столицей Украины летательный аппарат России.

Соответствующие фото и видео публикуют в сеть очевидцы. На них виден большой удар и воспламенение в небе над левым берегом Киева. Обломки рухнули на жилые кварталы в Дарницком районе. Местами слышали мощные взрывы.

"Боевой самолет облетел широким полукругом левобережье, потом определенно перелетел Днепр, и впечатление, что где-то над Голосеевым или дальше, выпустил тепловые ракеты — небо было ярко подсвечено. А уже потом два достаточно мощных взрыва", — пишут в социальных сетях.

По оперативной информации, вражеский летательный аппарат был сбит силами Украинского ПВО и упал в Дарницком районе у дома по адресу – ул. Кошица 7а, написал Антон Геращенко.