«Украинская команда» передала 72-й ОМБр очередную партию универсальных дронов

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба. Во время контрнаступления защитникам нужно больше нашей помощи, отмечают в «Украинской команде».

«Уже более 500 дней Украина отстаивает свою независимость и право оставаться свободным демократическим государством. На передовой и в тылу противимся попыткам агрессора загнать нас под путинскую диктатуру. Наши героические защитники идут в контрнаступление и все активнее гонят врага из нашей земли. И мы также должны увеличить помощь тем, кто выполняет самую тяжелую работу – на передовой», — говорится в сообщении «Украинской команды».

Волонтеры отметили, что эти дроны можно использовать и для разведки, и для уничтожения врага.

«По запросу 72-й бригады имени Черных Запорожцев Украинская команда передает еще одну партию беспилотников нашим защитникам. Во время нашего контрнаступления это очень важное оружие, которое спасает жизнь и помогает уничтожать врага. Эти дроны помогут нашим ребятам вести разведку и корректировать огонь. А благодаря системе сброса еще и точно доставят расплату оркам», — подчеркнули в волонтерском штабе.

Ранее "Украинская команда" передала 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев партию дронов, внедорожник Mitsubishi, очень дефицитную в Украине резину для внедорожников Hummer и другие нужные вещи. Также сообщалось, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС "Украинская команда" передала херсонцам 20 тонн гуманитарной помощи. В целом же за время войны передала военным подразделениям и гражданским украинцам, пострадавшим от войны, более 1000 тонн помощи на сумму более 200 млн грн.