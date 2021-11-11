Украинка из-за положительного теста на коронавирус попала в безвыходное положение: жилья в Киеве нет, в больницу не возьмут

Женщина возвращалась из Польши домой в Донецкую область через Киев и узнала, что у нее коронавирус.
Известная волонтер Леся Литвинова рассказала историю украинки, которая возвращалась из Польши в Донецкую область через Киев и узнала, что у нее коронавирус и ей нужно самоизолироваться. А в Киеве нет никого. Женщина просто попала в тупик.
Об этом Литвинова написала в Facebook.
"Я думала, что меня ничем особо уже не удивишь. Нет, удалось. Женщина возвращалась из Польши в Донецкую область через Киев. После прилета в аэропорту сделала тест, а он положительный. Ехать домой не может, отель снять не может. Обсервационного центра в природе не существует", — написала волонтер.
В больницу, когда нормальное самочувствие, тоже не ляжешь.
Самоизолироваться нужно в Киеве, а в Киеве никого нет.
"Теоретически можно только снять квартиру, скрывая от арендодателя ковидный статус и пересидеть свои две недели. Но здесь порядочность не позволяет. Ни одна горячая линия ответа на вопрос "что делать" дать не способна. На такие случаи не продумано ни одного механизма", — подытожила Литвинова.
Напомним, врач-пульмонолог Светлана Гук рассказала, как лечить коронавирус дома и кто попадает в больницу.
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