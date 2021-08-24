Украинец, который прошел пешком из Киева в Лиссабон, погиб в страшной аварии

Рекордсмен Украины Валентин Черненко со своей дочерью Евой погиб в страшной автокатастрофе.

На днях в аварии погиб украинец, который совершил один самых грандиозных рекордов современности — единичный пеший переход из Киева в Лиссабон длиной 5477 км.

Об этом в Facebook сообщила специальный корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

35-летний киевлянин Валентин Черненко огромное расстояние за 161 день.

"Он мечтал пройти из Киева в Лиссабон пешком. И прошел. Его провожала дочь Ева. Они погибли в аварии. И Валентин, и его мало. Совершайте мечты", — говорится в заметке.

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"Еще вчера он был для нас живым ... И возможно именно в эти минуты, когда мы об этом говорили, Валентин сделал свой последний вздох на земле ... 22 августа рекордсмен Украины Валентин Черненко со своей маленькой дочкой Евой погиб в страшной автокатастрофе. Девочка на фото слева, случайно попала в кадр ... Это она на старте подарила папе в далекое путешествие свою игрушку, которая стала в дороге для Валентина счастливым талисманом ... ", — делятся воспоминаниями на его странице в соцсети.

Мужчина стартовал он 5 апреля 2019 из центра Киева. С рюкзаком на 20 килограммов и двумя палками. Вернулся — с легкой наполовину ношей. Из путешествия он вернулся с огромным опытом. Но и похудел на 5 килограммов. Пройти пешком уже вокруг света — Валентин не планировал, потому что, такое путешествие могло продолжаться и 5 лет.

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