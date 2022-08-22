Украинцы умирают, а россияне радуются жизни в ЕС, - Кличко призвал закрыть Европу для россиян

Виталий Кличко считает, что Европа должна ввести запрет на въезд для россиян, пока их страна ведет захватническую войну в Украине.

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу BILD.

«Нельзя забывать, что в Украине бушует кровопролитная агрессивная война. Украинцы умирают, а россияне радуются жизни в Европе! Чтобы такое стало невозможным, должны быть санкции, запреты на въезд. Железный занавес должен вернуться!» - заявил Кличко.

По его словам, «железным занавесом» должна стать не новая стена, а введение визового режима для граждан РФ, большинство из которых поддерживают политику Путина.

«Россия каждый день показывает, что в этой стране диктатура, и более 70 процентов россиян поддерживают Путина. Подавляющее большинство россиян, приезжающих в Европу в летние месяцы, отвергают европейские ценности. Тогда как же им одновременно нравится европейская система?» - подчеркнул Кличко.

Он также заявил, что Украине нужно больше оружия.

«У нас есть оружие - но недостаточно. Хватит только тогда, когда последний российский солдат покинет Украину», - заявил Виталий Кличко.