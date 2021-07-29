Украинцы скупают квартиры для сдачи в аренду: сколько на этом зарабатывают в Киеве

Украинцы скупают квартиры для сдачи в аренду: сколько на этом зарабатывают в Киеве

Наиболее востребованными являются однокомнатные квартиры у метро.

Недвижимость остается для многих украинцев одним из главных инструментов для сбережения или заработка денег. Если купить квартиру на начальном этапе строительства у надежного застройщика и продать перед введением дома в эксплуатацию, то за полтора-два года можно заработать 50-60% от стоимости жилья.

Об этом пишет Обозреватель.

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Есть и другой, не менее популярный вариант — купить квартиру, сделать косметический ремонт и сдавать в аренду, получая гарантированный доход ежемесячно. Именно так поступает каждый второй покупатель недвижимости.

В Киеве срок поиска арендаторов зависит от характеристик жилья, говорит директор киевского агентства недвижимости Дмитрий Корчев. По его словам, лучше сдается в аренду недвижимость, которая расположена недалеко от станций метрополитена.

"Понятно, что если квартира досталась в наследство от бабушки и ее решено сдавать, то это одна история. Но если покупатель выбирает, можно обратить внимание на район и транспортную развязку", — отмечает риелтор.

Чаще всего потенциальные арендаторы ищут квартиры в районе жилых массивов Позняки или Осокорки, на Теремках, в Голосеево или возле станций метро КПИ и Шулявская. В ближайшие несколько лет вырастет популярность Виноградаря, в этом районе планируется появление новых станций метрополитена.

Наиболее востребованными являются однокомнатные квартиры, добавляет управляющий партнер консалтинговой компании Сергей Степенко. Их арендуют молодые люди, которые приехали покорять столицу, пары без детей или студенты. Габаритные квартиры, особенно трехкомнатные, чаще всего сдают компаниям — нескольким молодым людям, которые объединяются и вместе снимают жилье. Часто владельцу жилья приходится сдавать "тройку" покомнатно, что создает дополнительные проблемы и не факт, что это принесет больше прибыли.

Последние несколько лет в Киеве растет спрос на аренду качественного жилья — квартир в домах в возрасте до 20-30 лет. Идеальный вариант — новостройка в небольшом закрытом жилом комплексе и с новым ремонтом.

Поэтому лучше вкладывать средства в покупку квартир в сравнительно новых домах, где есть охрана или консьерж, а в пешей доступности — парк или озеро. За такие квартиры арендаторы готовы платить не менее 11-12 тыс. грн в месяц.

"Жилье премиум класса сдать в аренду гораздо сложнее, а клиенты — очень требовательны", — говорит риелтор.

Чаще всего в аренду сдается жилье без постельного белья, пылесосов и посуды. Многие даже не закупают чайник или микроволновку, которые часто ломаются. Как и расходные материалы типа лампочек в квартире.

Опытные арендодатели говорят, что если не соблюдать эти правила, то срок окупаемости квартиры может сильно превысить установленные в среднем по рынку 10-15 лет.

Ранее стало известно, что во II квартале 2021 цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с концом 2020 года выросли в среднем на 9,8%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры на первичном рынке.

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