Украинцам пригрозили огромными штрафами за посещение лесов в военное время

Украинцам пригрозили огромными штрафами за посещение лесов в военное время

В Киевском горсовете напомнили, что на период действия военного положения населению запрещено посещать леса и заезжать в них автомобилями и другим транспортом.

Нарушителям грозит штраф до 21 тыс. гривен.

Об этом идет речь на сайте Киевского городского совета.

Соответствующий запрет не распространяется на транспорт ВСУ, других военных формирований и коммунальщиков. Ограничения введены, в частности, для предотвращения реальной угрозы возникновения в лесах пожаров и минимизации их последствий.

Кроме того, в Киевгорсовете напомнили о жестком запрете в стране палить сухостой, за нарушение которого предусмотрен штраф.

Так, нарушителей могут заставить заплатить:

180 – 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 – 6120 грн) – для граждан;

900 – 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (15300 – 21420 грн) – для должностных лиц.

Напомним, в Зоне отчуждения спасателям удалось локализовать возгорание сухой травы вблизи КПП "Дитятки". В настоящее время идет тушение пожара.

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