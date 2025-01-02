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Украина охватила масштабная воздушная тревога: что известно

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Украина охватила масштабная воздушная тревога: что известно

Угроза применения баллистики / Фото: Getty Images

Угроза применения баллистического вооружения на всей территории Украины.

Украину в четверг в 14:15 охватила масштабная воздушная тревога.

В Воздушных силах объяснили причину.

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины. Сумская область– угроза применения врагом БпЛА. Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине. БпЛА движутся по территории Сумской области в направлении Полтавщины", – говорится в сообщении.

Напомним, днем 1 января часть Украины охватила воздушная тревога. Была угроза баллистики.

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