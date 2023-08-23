Уклонение от призыва по масштабной коррупционной схеме: в Киеве продолжаются обыски в ВЛК и ТЦК

Полицейские продолжают проверять должностных лиц данных учреждений и проводят обыски по местам их работы.

В Киеве разоблачили очередную схему уклонения от призыва на службу. В ее организации причастен военнослужащий одной из воинских частей со связями в военно-врачебной комиссии районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Об этом сообщили пролицейские следственного управления главка Киева совместно с оперативниками управления стратегических расследований.

В полиции установили, что за вознаграждение в размере пяти тысяч долларов военнослужащий в сговоре с работниками военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК Киева способствовал в признании мужчин призывного возраста непригодными к военной службе путем получения ими группы инвалидности. Его задержали.

Полицейские Киева проводят обыски в помещениях МСЭК, ВЛК и ТЦК Фото: Полиция Киева

Следователи объявили правонарушителю о подозрении в совершении преступления. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

К масштабной коррупционной схеме по уклонению от призыва на военную службу были причастны и работники других медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий Киева (ВЛК).

Правоохранители изымают медицинскую документацию, которая может подтвердить факты принятия противоправных решений о непригодности к военной службе.

Напомним, в Киевской области также раскрыта схема снятия уклончан с военного учета. Правонарушители обеспечивали уклоняющихся всеми необходимыми документами.

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