Уклонение от мобилизации: в КГГА задержали чиновника за фиктивную инвалидность

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила мошенническую схему в КГГА, где чиновник оформлял фиктивную инвалидность во избежание мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Подозреваемый – директор одного из коммунальных предприятий города. Имея влияние на должностных лиц одного из лечебных учреждений столицы, он получил выписку о якобы наличии у него тяжелой болезни. Установленный фиктивный диагноз позволил злоумышленнику получить 3-ю группу инвалидности, что в дальнейшем помогало избегать мобилизации, а также.

По данным следствия, должностное лицо КГГА в период с 2023 по 2025 год незаконно получило более 100 тысяч гривен социальных выплат.

Чиновнику, который оформлял фиктивную инвалидность, доложено о подозрении в мошенничестве, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, с 1 января 2025 года вступят в силу новые правила оформления инвалидности после распоряжения президента Зеленского о ликвидации МСЭК и реформе системы.

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