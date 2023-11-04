Ухоженные и упитанные: в Киеве в мусорном баке нашли маленького кролика и красноухую черепаху (фото)

В Киеве на мусор выбросили декоративного кролика и редкую черепаху.

О спасении животных рассказали в Kyiv Animal Rescue Group.

По данным зоозащитников, ухоженных и милых животных нашли в пакете в мусорном баке.

"Что только люди не выбрасывают на помойку. Иногда — друзей. И это, к сожалению, не аллегория. Хороший человек, например, на днях нашел в мусорном баке именно их, чьих-то друзей. Двое бедняжек в пакете — декоративный кролик и красноухая черепаха. Ухоженные, упитанные. Люди, которые взяли на себя ответственность за этих двух очень милых животных, почему-то решили, что они, животные, мусор. А мусор выбрасывают", — говорится в сообщении Kyiv Animal Rescue Group.

Девочкачерепашка и мальчик кролик теперь на кураторстве команды зоозащитников. Их уже осмотрел врач, животные полностью здоровы и готовы ехать в новые семьи. Туда, где их всегда будут считать друзьями, а не мусором, где будут заботиться и любить, подчеркнули в Kyiv Animal Rescue Group.

Пушистик здоровый и упитанный, мальчик ищет дом / Фото: Kyiv Animal Rescue Group

"Кстати, черепашка будет вместе с другими нашими кураторскими животными участвовать в AdoptMe Days в 4-м павильоне на ВДНХ в субботу и воскресенье с 13:00 до 18:00, поэтому приходите знакомиться", — отметили зоозащитники.

Девочка черепашка теперь на кураторстве команды зоозащитников / Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Напомним, под Киевом служебный пес Гром разыскал младенца, которого пьяный отец вынес из дома.

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