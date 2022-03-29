"Уходят с боем, колонны горят": Арестович описал уход русских войск из киевского направления

По его мнению, эти войска будут переброшены в зону ООС.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что происходит массовый выход российских войск из киевского направления и, судя по всему, в области оккупантов вообще не останется.

Об этом советник главы ОП рассказал в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным.

Также читайте Российская армия все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак – Зеленский

"Важно, что они (российские войска – ред.) прямо реально сейчас практически отходят. Построились в колонны и уходят, но идут с боем. Это не то, что мы отпускаем. Идут бои, засады, контрзасады. Выходят, кстати, очень грамотно. Беспилотники висят. Понаставляли секретов, засад, заминировали все очень хорошо. При чем места возможных засад заминировали", — рассказал Арестович.

Он добавил, что украинским военным сейчас непросто.

"Тем не менее, отходят они с боем, колонны горят. Это не выход в том смысле, что мы зачехлили оружие. Они идут, стреляют по всем домам, по всем окнам и так далее. Все, как обычно: мы – по ним, они – по нам. Артиллерия используется, реактивные системы залпового огня. Война продолжается", – добавил советник главы президентского офиса.

Он уточнил, что оккупационные войска отходят на территорию России и, скорее всего, будут переброшены в зону ООС на Донбассе.

"Там главный раунд сейчас", – отметил Арестович.

Он также сообщил, что судя по тому, как происходит уход российских войск, Киевская область "будет пустой".

"Массовый выход войск будет. Кое-где, правда, они еще стоят. Не знаю относительно Бучи и Гостомеля, но вообще с позиций, которые были, например, на броварском направлении, – массовый выход. Позиции, которые были на макаровском направлении – там относительное движение. Есть еще силы, которые остаются на месте. Может, какую-то мелочь оставят, но мы их уничтожим просто полностью", – рассказал советник главы ОП.

Напомним, российская делегация в Стамбуле заявила о существенном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. В то же время, продолжает перебрасывать в Беларусь ракетные комплексы "Искандер-М".

В разведке США полагают, что российские войска отступают в некоторых районах на севере, чтобы сосредоточиться на юге и востоке.

Читайте также: