Угрозы журналисту-расследователю: правоохранители установили личности злоумышленников — подробности, фото

Журналист-расследователь, автор громких материалов о коррупции в Минобороны при закупках для армии и основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов заявил, что 14 января в его дом ломились неизвестные, пытаясь запугать. Киевская городская прокуратура установила лиц, причастных к правонарушению.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Как установило следствие, к совершению правонарушения причастны жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

Лица, угрожавшие журналисту Юрию Николову / Фото: Киевская городская прокуратура

По местам проживания фигурантов проведены обыски. В ходе следственных действий правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности, компьютерную технику и мобильные телефоны, на которые осуществлялась запись совершения правонарушения с соответствующими видеоматериалами. С правонарушителями продолжаются следственные действия, решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении.

Правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершения правонарушения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, появились новые детали скандала по слежке за командой журналистов Bihus.Info.

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