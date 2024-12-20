Угрожавшие Киеву дроны были обезврежены на подступах к городу

Очередная воздушная атака на Киев: этой ночью российская армия снова применила БПЛА. В Киев вражеские дроны заходили несколькими волнами.

Об этом сообщает в соцсетях Сергей Попко, начальник КМВА.

Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды. Силами и средствами ПВО все российские дроны, угрожавшие Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и территории столицы. (Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы).

В результате атаки российских дронов, предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском р-не столицы на территорию нежилой застройки. Информация о критических разрушениях, пожаре или пострадавших не поступала.

Данные оперативного строительства обновляются и уточняются.

Прошу всех киевлян всегда ответственно относиться к объявлению опасностей, не пренебрегать правилами и всегда пользоваться укрытиями. Берегите себя!", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

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К слову, в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину тремя ракетами и 85 беспилотниками.

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