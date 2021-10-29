Угрожали убить: в Киеве трое молодых людей жестоко избили таксиста из-за маски

Потерпевший обратился к медикам за помощью.

В Киеве трое молодых людей жестоко избили 26-летнего таксиста, который попросил их надеть маски. Нападавшие после этого, угрожая убийством, заставили мужчину отвести их в Бровары.

Об этом сообщает телеграмм-канал Pavlovsky News со ссылкой на слова потерпевшего таксиста.

Потерпевший Роман рассказал, что его вызвали 29 октября в 6:00 из-за одного из сервисов такси на Майдан Незалежности. Пассажиров было трое. Таксист попросил их надеть защитные маски. Тогда один из мужчин начал душить таксиста. Когда мужчина выбрался из авто, молодые люди жестоко его избили.

После этого, угрожая убить, нападавшие заставили мужчину бесплатно отвезти их в Бровары. Когда потерпевший вернулся в столицу, обратился к медикам. У него диагностировали сотрясение мозга и перелом верхней челюсти.

Также таксист уже обратился в полицию.

Напомним, в Киеве 18-летний парень устроил драку в такси и угрожал водителю пистолетом.

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