Угрожали расстрелами и грабили: в Киевской области задержали трех предателей, которые работать на оккупантов

В поселке Михайловка-Рубежовка Бучанского района Киевской области полиция задержала троих коллаборантов.
Они вместе с русскими убийцами заходили в дома гражданских людей и угрожая им оружием, убеждали перейти на сторону врага.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
"Подозреваемые предоставляли оккупантам продукты питания, питьевую воду, медикаменты и необходимые вещи. Также они отобрали у местных жителей автомобили и передали их оккупантам, помогали с ремонтом угнанных транспортных средств", — говорится в сообщении.
Также предатели помогли российским убийцам скрыться из Украины, показав маршруты. Колаборантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины. Им избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Напомним, житель села Андреевка Макаровской ОТГ, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, во время оккупации села военными Российской Федерации, сотрудничал с захватчиками.
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