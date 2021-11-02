Угрожали пистолетом: в Киеве полиция открыла производство против подростков, издевавшихся над больной бабушкой

Ребятам грозит до двух лет лишения свободы.

В Киеве полиция открыла производство против подростков, которые издевались над больной бабушкой и снимали это на видео. Они угрожали пожилой женщине пистолетом и показывали, что якобы совершают самоубийство. Потом они перестали шутить, парень с пистолетом сказал: "Ладно, все нормально".

В соцсети фигуранты скандала пытались оправдаться, мол, пистолет на самом деле был игрушечным.

Парням грозит до двух лет лишения свободы по факту совершения домашнего насилия над пенсионеркой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Вчера, 1 ноября, во время мониторинга Сети в одном из телеграмм-каналов правоохранители обнаружили видео, в котором двое парней издеваются над пожилой женщиной, направляя на нее предмет, похожий на пистолет. Полицейские приступили к установлению лиц нарушителей.

После проведения первоочередных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий столичные правоохранители установили личность одного нарушителя. Им оказался 18-летний киевлянин. Полицейские устанавливают личность другого обидчика.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины – домашнее насилие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов, арест сроком до шести месяцев, до пяти лет ограничения свободы или до двух лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве мужчина стрелял в соседку. Он решил вмешаться в спор между его матерью и знакомой, в результате чего нанес женщине телесные повреждения.

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