Угрожали пистолетом и имитировали самоубийство: в Сети показали видео, как подростки издеваются над женщиной

Угрожали пистолетом и имитировали самоубийство: в Сети показали видео, как подростки издеваются над женщиной

Один из подростков уверяет, что пистолет ненастоящий.

В Киеве двое подростков издевались над пожилой женщиной: они угрожали ей пистолетом и показывали, что якобы совершают самоубийство. Видео ребята опубликовали в Instagram.

Об этом сообщается в телеграмм-каналах.

На видео двое подростков направляют пистолет в сторону пожилой женщины, лежащей в постели. Беззащитная бабушка только прячется под одеяло и ничего не говорит. Тогда один из ребят сел возле бабушки, имитируя самоубийство. Когда молодой человек закончил, он смеется, на что женщина также реагирует улыбкой.

В Киеве подростки издевались над беззащитной бабушкой

Также в Сети опубликовали переписку с одним из ребят. Он уверяет, что пожилой женщине все равно. А пистолет ненастоящий.

Фото: телеграмм-канал Всевидящий глаз

Напомним, в Полтаве суд вынес приговор подростку-боксёру, который до смерти избил мужчину и снял на телефон.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку