Угрожали пистолетом и имитировали самоубийство: в Сети показали видео, как подростки издеваются над женщиной

Один из подростков уверяет, что пистолет ненастоящий.
В Киеве двое подростков издевались над пожилой женщиной: они угрожали ей пистолетом и показывали, что якобы совершают самоубийство. Видео ребята опубликовали в Instagram.
Об этом сообщается в телеграмм-каналах.
На видео двое подростков направляют пистолет в сторону пожилой женщины, лежащей в постели. Беззащитная бабушка только прячется под одеяло и ничего не говорит. Тогда один из ребят сел возле бабушки, имитируя самоубийство. Когда молодой человек закончил, он смеется, на что женщина также реагирует улыбкой.
Также в Сети опубликовали переписку с одним из ребят. Он уверяет, что пожилой женщине все равно. А пистолет ненастоящий.
Напомним, в Полтаве суд вынес приговор подростку-боксёру, который до смерти избил мужчину и снял на телефон.
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