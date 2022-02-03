Угрожал судье убийством через соцсеть: в Киеве 51-летний мужчина получил наказание

Угрожал судье убийством через соцсеть: в Киеве 51-летний мужчина получил наказание

Судья взыскала деньги с 51-летнего киевлянина по иску Киевского городского центра занятости.

В Киеве мужчина, который из-за соцсети угрожал судье убийством, получил наказание.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2021 года судья Деснянского районного суда Киева вынесла решение по гражданскому делу о взыскании денежных средств с 51-летнего киевлянина по иску Киевского городского центра занятости.

Будучи не согласным с решением судьи и желая ей отомстить, мужчина направил в частные сообщения официальной страницы Деснянского районного суда города Киева в социальной сети Facebook сообщения, содержащие угрозы убийством указанной судье.

В ходе досудебного расследования при обыске жилья мужчины правоохранители обнаружили технику, с которой он отправлял сообщения с угрозами.

При рассмотрении уголовного производства в суде обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся.

Приговором Днепровского районного суда Киева обвиняемый признан виновным в совершенном, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы, с применением ст. 75 УК Украины, и установлен испытательный срок в один год.

Напомним, под Запорожьем посетитель кафе угрожал девушке — обещал запихнуть в рот гранату и душил.

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