Угрожал разбитой бутылкой: в Киеве на Печерске молодой человек ограбил курьера (детали, фото)

Злоумышленник напал на работника службы доставки возле общежития, куда тот отвозил заказ.

В Киеве на Печерске молодой человек ограбил курьера, угрожая ему разбитой стеклянной бутылкой.

Об этом сообщает полиция Киева.

В вечернее время в Печерское управление полиции поступило сообщение об ограблении местного жителя. Оперативный дежурный направил на место происшествия сотрудников криминальной полиции и следственно-оперативную группу районного управления.

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Пообщавшись с заявителем, стражи порядка установили, что 21-летний пострадавший работает в службе доставки и приехал отдать клиентам заказ. Выходя из помещения, к нему подошел неизвестный и потребовал средства. Затем мужчина разбил стеклянную бутылку и угрожал ею, пока парень не перечислил 700 грн на банковский счет злоумышленника.

В ходе розыскных мер полицейские совместно с отделом криминального анализа установили, что к преступлению причастен 24-летний местный житель. Его задержали недалеко от места происшествия.

Полиция работает на месте ограбления / Фото: Полиция Киева/Facebook

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения.

Стекло от разбитой бутылки, которой грабитель угрожал курьеру /Фото: Полиция Киева/Facebook

За совершенное подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве 20-летний парень похитил с карточки несовершеннолетнего сироты все средства.

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