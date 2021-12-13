"Угрожал порезать колеса": в Киеве на Бессарабке орудует псевдопарковщик

Муж постоянно паркует свой автомобиль возле "Арены".

В Киеве на официальной парковке на Бессарабской площади орудует мужчина, который угрозами требует с владельцев автомобилей деньги за парковку.

Об этом сообщила активистка Наталья Усатенко на своей странице в Facebook.

Усатенко подчеркнула, что всегда использует приложение "Киев Цифровой" для оплаты парковки, а в выходные дни парковка бесплатная. Именно это она и объяснила молодому человеку, который подошел к ней с требованием оплатить парковку. После этого она заметила, что с колеса ее автомобиля пропал колпачок.

В следующий раз, также в выходной день, этот мужчина снова подходил с требованием оплатить парковку, а когда активистка отказалась, псевдопарковщик начал угрожать, что порежет колеса ее машины.

Фото із соцмереж

"Машину я там не оставила, поскольку знаю, что такой чудак вполне может это сделать, а Патрульная полиция Киева мне ничем не поможет", — написала активистка.

Женщина уточнила, что мужчина постоянно паркует свой автомобиль возле "Арены".

Напомним, в Киеве начал работу новый сервис возвращения автомобиля со штрафплощадки.

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