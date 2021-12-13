"Угрожал порезать колеса": в Киеве на Бессарабке орудует псевдопарковщик

Муж постоянно паркует свой автомобиль возле "Арены".
В Киеве на официальной парковке на Бессарабской площади орудует мужчина, который угрозами требует с владельцев автомобилей деньги за парковку.
Об этом сообщила активистка Наталья Усатенко на своей странице в Facebook.
Усатенко подчеркнула, что всегда использует приложение "Киев Цифровой" для оплаты парковки, а в выходные дни парковка бесплатная. Именно это она и объяснила молодому человеку, который подошел к ней с требованием оплатить парковку. После этого она заметила, что с колеса ее автомобиля пропал колпачок.
В следующий раз, также в выходной день, этот мужчина снова подходил с требованием оплатить парковку, а когда активистка отказалась, псевдопарковщик начал угрожать, что порежет колеса ее машины.
"Машину я там не оставила, поскольку знаю, что такой чудак вполне может это сделать, а Патрульная полиция Киева мне ничем не поможет", — написала активистка.
Женщина уточнила, что мужчина постоянно паркует свой автомобиль возле "Арены".
Напомним, в Киеве начал работу новый сервис возвращения автомобиля со штрафплощадки.
Читайте также:
-
В Киеве выходка женщины с ребенком на дороге удивила водителей: видео
-
"Переболеть придется всем – и вакцинированным, и невакцинированным": Светлана Гук о ситуации с коронавирусом в Украине
-
Когда Минздрав введет бустерную прививку: Радуцкий назвал дату
- Новая стоимость проезда в столице: для киевлян — 12 грн, для "приезжих" — до 20