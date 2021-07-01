Угрожал избить очевидцев: в Киеве в супермаркете извращенец спускал штаны перед детьми и прижимался к ним

Угрожал избить очевидцев: в Киеве в супермаркете извращенец спускал штаны перед детьми и прижимался к ним

Мужчина приставал к детям, которые были без сопровождения взрослых.

В Соломенском районе Киева мужчина, которому ориентировочно 50 лет, в супермаркете приставал к детям. Он спускал перед несовершеннолетними штаны и прижимался к ним.

Об этом сообщили вTelegram-канале "Киев без цензуры" со ссылкой на очевидцев.

По словам людей, мужчина приставал к детям, которые были в супермаркете без сопровождения взрослых. Он прижимался к ним и спускал штаны, демонстрируя свои гениталии.

Когда мужчине сделали замечание очевидцы, тот набросился на людей с бранью и угрожал избить их. Об инциденте взрослые сообщили охрану заведения.

В полиции Киева в комментарии "Сегодня" сообщили, что к ним из-за инцидента сегодня никто не обращался.

"Мы проверим, были ли жалобы на действия мужчины в другие дни. Возможно, очевидцы сообщили охрану супермаркета, а в полицию они не обращались. Поэтому правоохранители могли и не выезжать на место ЧП", — сказали в полиции.

Напомним, в Киеве две женщины развращали собственных дочерей.

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