Угрожал и требовал заплатить: в Киеве контроллер заставил 12-летнего мальчика перевести ему на карточку 160 грн

Угрожал и требовал заплатить: в Киеве контроллер заставил 12-летнего мальчика перевести ему на карточку 160 грн

Горе-контроллера уже уволили.

В Киеве контроллер в троллейбусе №37 заставил 12-летнего мальчика заплатить штраф, поскольку он забыл ученический билет. Однако деньги он приказал перевести на его личный счет.

Об этом в Facebook сообщила мать ребенка Ирина Бучок.

По словам женщины, ее сын ехал на тренировку троллейбусе №37. Впоследствии в салон зашли работники КП "Киевпастранс". И поскольку парень забыл дома ученический билет, один из контроллеров угрозами требовал от ребенка уплатить 160 грн штрафа. Также подростка заставили перевести деньги на личный счет одного из контроллеров.

"Да, он нарушил правила проезда, электронные билеты никак изготовят, но "разводить" детей и пополнять свои собственные карточки это уже как-то слишком", — отметила Ирина Бучок.

В КП "Киевпастранс" отреагировали на скандал. Там сообщили, что контроллера, который заставил ребенка пересказать ему деньги, уже уволили. Также на банковскую карточку ребенка вернули 160 грн.

Напомним, в львовском трамвай №6 возник конфликт между контроллерами и пассажирами.

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