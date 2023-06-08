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Угроза взрыва Киевской ГЭС: гендиректор "Укргидроэнерго" оценил вероятность

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2006
Время на прочтение
2 мин
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Угроза взрыва Киевской ГЭС: гендиректор "Укргидроэнерго" оценил вероятность

Может ли Россия взорвать Киевскую ГЭС / Фото: Укргідроенерго

Россияне не смогли взорвать ГЭМ, когда были недалеко от Киева – в Дымере.

Киевская ГЭС хорошо защищена из воздуха и изнутри, поэтому Россия не сможет подорвать это гидросооружение.

Об этом заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Пусть их больное воображение радуется (пропагандистов — ред.). Мы не будем на это обращать внимания. Станция защищена как из воздуха, так изнутри. Поэтому на сегодняшний день никаких замечаний мы не видим. Россияне не могли это сделать, когда они были от станции буквально в 5 км – Дымери. Так сегодня, тем более, они ничего не смогут с ней сделать", – заверил он.

Возможен ли удар по Киевской ГЭС

После подрыва россиянами Каховской ГЭС в СМИ заговорили, может ли страна-террорист ударить по Киевской гидроэлектростанции. Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал это и подчеркнул, что Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и от диверсионно-разведывательных сил противника.

В "Укргидроэнерго" рассказали, что вероятное повреждение гидротехнических сооружений Киевской ГЭС в результате ракетного удара российских оккупантов не повлечет за собой катастрофических последствий.

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Дата публикации
Просмотры
2006
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