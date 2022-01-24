Угроза вторжения России: три международных авиакомпании изменили график полетов в Киев

Угроза вторжения России: три международных авиакомпании изменили график полетов в Киев

Авиаперевозчики изменили свой график полетов 23 января.

Швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM на фоне информации о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину отказались от ночных стоянок в Киеве.

Об этом свидетельствует онлайн-радар flightradar24.com, сообщает avianews.

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По данным портала, эти три авиаперевозчика изменили свой график полетов 23 января.

Какие рейсы переносят или совсем отменяют

23 января Austrian Airlines выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена-Киев. Однако вместо ночной стоянки в аэропорту Борисполь самолет сразу вернулся обратно в Австрию специальным рейсом OS 1402, хотя утром авиалайнер должен был доставить пассажиров из Киева в Вену регулярным рейсом OS 668. А авиация отменила этот перелет.

Также Swiss 23 января отказалась от вечернего вылета рейса LX 2290 из Цюриха в Киев. А авиакомпания отправила самолет в Киев специальным рейсом LX7390 утром, 24 января, чтобы забрать пассажиров и сразу вернуться назад.

Рейсы KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев отменяются с 22 января. Они предполагали ночную стоянку в Украине с утренним вылетом назад.

Пока официальных комментариев от авиаперевозчиков, почему они решили изменить графики полетов – нет.

Заметим, авиакомпании для безопасности пассажиров пользуются системой оценки рисков. Если она показывает возможность неблагоприятных событий в регионе, перевозчики изменяют график полетов, маршрут рейсов или совсем отменяют перелеты.

Напомним, ранее командующий ООС выразил мнение, что Россия может напасть на Украину в феврале – когда завершатся зимние Олимпийские игры в Пекине. Также он сообщил, что Россия разместила вблизи Киева ракеты средней дальности "Искандера".

Между тем спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украино-российских границ, на которых видно значительное увеличение количества российских войск.

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