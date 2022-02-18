Угроза военного вторжения: в КГГА сообщили, уезжают ли люди из Киева

Угроза военного вторжения: в КГГА сообщили, уезжают ли люди из Киева

Количество выездов из Киева за последние три дня – 715 000.

Массовый выезд из Киева на фоне угрозы военного вторжения в Украину за последние три дня не зафиксирован. Колебания – в пределах нормы.

Об этом 18 февраля сообщил заместитель главы КГГА Петр Оленич на своей странице в Facebook.

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"Количество выездов из Киева за последние три дня — 715 000. За аналогичный период прошлой недели — 705 000, по заездам ситуация зеркальная", — написал он.

Оленич объяснил, что эти данные удалось получить благодаря тому, что все выезды и въезды в Киев закрыты системой видеонаблюдения. По транспортному периметру города установлено 256 камер.

Напомним, что советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что объявления главарями "ЛДНР" о массовой эвакуации местных жителей на территорию России свидетельствуют о подготовке масштабной провокации с еще более массированными обстрелами украинской территории.

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