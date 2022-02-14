Угроза военного нападения: Кличко рассказал, как готовится Киев

Объекты критической инфраструктуры работают в режиме подготовки к работе в условиях ЧС.

В Киеве из-за угрозы военного нападения обеспечили дополнительное производство электроэнергии на ТЭЦ. В постоянной работе находятся 3-4 блока.

Об этом 14 февраля на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он объяснил, что это позволит в сложной ситуации с энергоносителями обеспечить бесперебойное энергоснабжение города. В первую очередь оно необходимо для медицинских учреждений, предприятий критической инфраструктуры и социальных учреждений.

Кроме того, в Киеве создали запасы топлива, установили электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом, медучреждений, аварийных служб и ТЭЦ на период до 10 суток.

Объекты критической инфраструктуры работают в режиме подготовки к работе в условиях ЧС. Предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью на случай отсутствия мобильной связи и интернета.

"В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации населения — на уровне КГГА и в каждом районе. План эвакуации определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения", — добавил Кличко.

Напомним, что в случае чрезвычайных ситуаций в Киеве подготовлены подземные укрытия. Их адреса можно просмотреть на специальной карте, составленной КГГА.

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