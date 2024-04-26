Угроза удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы

В Сети массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим больницам.
В Киеве срочно приступают к эвакуации двух больниц, поскольку в Сети распространяется видео, где фактически анонсирован удар по этим медицинским учреждениям.
Об этом сообщили КГГА.
В заявлении указано, что в столице начинается эвакуация двух больниц, одна из которых детская, расположенных на улице Богатырской.
"Поскольку в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные", – пояснили в администрации.
Там подчеркнули, что это абсолютная ложь и провокация россиян, которую они пытаются использовать для удара по социальной инфраструктуре Киева.
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"Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы", — указали в КГГА.
Также город обратился к СБУ и Минздраву за помощью и проинформировал о мерах, предпринимаемых для сохранения жизни и здоровья пациентов, персонала больниц.
Заметим, в последние несколько дней наблюдается затишье в ночных атаках России территории Украины. Причин тому может быть несколько, рассказали в Воздушных силах ВСУ.
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