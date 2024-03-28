Угроза проникновения ДРГ в Киев и увеличение атак: в столице усилят меры безопасности

Совет обороны Киева во время заседания 28 марта принял ряд решений по обеспечению безопасности в столице. Причиной стали угроза проникновения вражеских ВРГ в город и угрозы России усилить ракетные атаки на гражданские объекты.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"Это подтверждается последними ракетными ударами с применением вооружения с кратчайшим временем прилета. Кроме того, не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника, привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице", — говорится в сообщении.

Совет обороны Киева принял следующие решения:

безотлагательно проработать вопросы проведения в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение численного количества людей;

пересмотреть нормативно-распорядительные документы о жизнедеятельности граждан столицы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан;

всем силовым и военным структурам Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить принятие всех необходимых мер, способствующих безопасности граждан Киева;

всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность "пунктов несокрушимости" к использованию.

Отмечается, что отдельно будет осуществляться мониторинг соцсетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в Киеве.

"Киян прошу сохранять спокойствие. Не паниковать. Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены", — подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, в Киеве и Одессе киберспециалисты СБУ задержали двух агентов России, готовивших ракетные удары по инфраструктуре и воинским частям. Оба злоумышленника были задержаны "на горячем", когда они шпионили за потенциальными "целями" для оккупантов.

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