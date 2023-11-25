Угроза применения баллистики: в Киеве и области объявлена воздушная тревога

Есть угроза применения баллистического вооружения.
В Киеве и области объявлена воздушная тревога.
Есть угроза применения баллистического вооружения, предупредили в Воздушных силах ВСУ.
"Внимание! Киевская область — угроза применения баллистического вооружения! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Тревога также ширится Черниговской и Сумской областями, а также – Луганской и Донецкой.
Власти призывают не пренебрегать сигналами тревоги и немедленно направляться в ближайшее укрытие.
Отметим, российские оккупанты в ночь на 25 ноября выпустили по Украине 75 беспилотников типа Shahed. Силы обороны сбили 74, из них 66 (+3) – были уничтожены в Киеве и Киевской области.
Оккупанты впервые запустили черные "шахеды"
В то же время журналист 1+1 Андрей Цаплиенко отметил, что сбитый в Киевской области Shahed-136 окрашен в черный цвет. Это сделано для уменьшения шансов их обнаружения во время ночных атак.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Чтобы труднее было обнаружить! Игнат о модернизации "Шахедов", которые ночью атаковали Киев".
Напомним, российские оккупанты в ночь на 25 ноября выпустили по Украине 75 беспилотников типа Shahed. Силы обороны сбили 74, из них 66 (+3) – были уничтожены в Киеве и Киевской области.
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