Угроза применения баллистики: в Киеве и области объявлена воздушная тревога

В Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Есть угроза применения баллистического вооружения, предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Внимание! Киевская область — угроза применения баллистического вооружения! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Тревога также ширится Черниговской и Сумской областями, а также – Луганской и Донецкой.

Власти призывают не пренебрегать сигналами тревоги и немедленно направляться в ближайшее укрытие.

Отметим, российские оккупанты в ночь на 25 ноября выпустили по Украине 75 беспилотников типа Shahed. Силы обороны сбили 74, из них 66 (+3) – были уничтожены в Киеве и Киевской области.

Оккупанты впервые запустили черные "шахеды"

В то же время журналист 1+1 Андрей Цаплиенко отметил, что сбитый в Киевской области Shahed-136 окрашен в черный цвет. Это сделано для уменьшения шансов их обнаружения во время ночных атак.

Оккупанты начали запускать "Шахеды" черного цвета / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Чтобы труднее было обнаружить! Игнат о модернизации "Шахедов", которые ночью атаковали Киев".

Напомним, российские оккупанты в ночь на 25 ноября выпустили по Украине 75 беспилотников типа Shahed. Силы обороны сбили 74, из них 66 (+3) – были уничтожены в Киеве и Киевской области.

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