Угроза нападения России на Украину: Кличко анонсировал заседание правления Ассоциации городов

Заседание состоится 28 января в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины.

На заседании будут обсуждаться мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и городка. Заседание состоится 28 января в Киеве.

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Об этом Кличко сообщил в Telegram.

"На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель Ассоциации городов Украины, от имени АГУ хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом — вся Украина! Кроме Харьковщины пограничными являются Донетчина, Луганщина, Черниговщина, Сумщина, Херсонщина и некоторые другие регионы, граничащие с Россией. Вопросы их безопасности и обороноспособности – это вопросы безопасности и всех других регионов Украины", — написал он.

Кличко подчеркнул, что сегодня для защиты украинского государства крайне важны четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местной власти и центральной.

"Единство, выдержка и спокойствие, взаимопомощь и взаимоподдержка – главное во время таких сложных испытаний для страны. И мы с честью преодолеем вызовы", – подытожил мэр Киева.

Напомним, что президент Зеленский записал срочное обращение к украинцам по поводу распространения слухов о предполагаемом вторжении России.

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