Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога, предупредили в Воздушных силах ВСУ.
В Киеве и ряде областей во вторник, 2 января, в 18:35 объявлена воздушная тревога.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – сообщают Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что в Херсонской и Николаевской областях – угроза применения ударных беспилотников.
"Внимание! Киевская область и Киев — угроза применения баллистического вооружения", — подчеркивают в Воздушных силах.
Напомним, 2 января российские захватчики совершили массированную атаку Украины средствами воздушного нападения разных типов. Противовоздушная оборона Украины уничтожила 72 вражеских воздушных целей, в том числе 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
В Киеве падение обломков российских ракет зафиксировано на территории девяти районов.
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