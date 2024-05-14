Уголовный авторитет Журавель, напавший с оружием на полицию, вышел на свободу

Известный криминальный авторитет Виктор Журавель ( Виха ) вышел под залог после совершенного нападения на полицейских.

Об этом пишут "Факты" со ссылкой на источник в прокуратуре.

На днях ранее, 10 мая, прокуратура во время судебного заседания по избранию меры пресечения Журавлю настаивала на содержании под стражей на время следствия без права внести залог. Однако судьи Броварского горрайонного суда Киевской области Александра Скрипки ни один из аргументов прокуроров не показался серьезным.

После длительного заседания суд решил, что заключение под стражу без залога — это слишком строго для скандального уголовника. Суд назначил ему два месяца под стражей — до 8 июля с размером залога всего 242 тысячи гривен.

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Соответствующее решение вызвало немалое возмущение в соцсети. Пользователи жалуются, что, мол, "деньги решают все".

Отметим, что судья Александр Скрипка, вынесший скандальное решение, ранее работал в Житомирском райсуде. Но несколько лет назад был переведен в Бровары приказом Высшего совета правосудия от 3 июня 2021 года.

Скандал в Броварах: что известно

В Киевской области задержали 50-летнего мужчину за разбой и угрозы. Но впоследствии оказалось, что он "не простой дядя", которого уже замечали в криминале: он якобы регулярно выбивал деньги из других, устраивал стреляную, а вдобавок "отличался умом и сообразительностью" и после начала полномасштабной войны.

"Уголовному авторитету", который в Броварах сначала хулиганил в кафе, а затем угрожал убить полицейских, суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

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