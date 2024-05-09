"Уголовный авторитет" из Броваров плевал на копов и угрожал оружием: что говорит полиция

Полиция не называет имя дебошира, но в Сети пишут, что это скандально известный "уголовный авторитет" Виктор Журавель из Броваров.

В Сети появилось видео, где якобы "криминальный авторитет" Виктор Журавель, у которого есть прозвище "Вехо" или "Журавель" из Броваров ругается и плюет в полицейских, а потом достает оружие.

На кадрах видно, как Журавель ругается на полицейского: "Пид*ры. Вы все райотделы поздавали".

Во время этого он подошел вплотную к полицейскому и махал руками у головы. Когда коп попросил отойти и "не плеваться", мужчина провокативно плюнул правоохранителю в лицо. После этого возникла стычка. "Криминальный авторитет" достал пистолет, но автомат в руках полицейского выглядел более убедительно. Другой коп задул хулигана из газового баллончика.

Инцидент произошел в одном из местных общественных заведений.

"Криминальный авторитет" из Броваров плевал на полицейских и угрожал оружием

Реакция полиции

В полиции в Киевской области прокомментировали инцидент. Там отметятся, что мужчина, который в Броварах бросался и угрожал оружием полицейским, задержан и находится за решеткой.

"Вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении. Когда полицейские прибыли по вызову, он продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских, в конце концов достал оружие и угрожал правоохранителям. Полицейские задержали мужчину и изъяли оружие", – рассказали правоохранители.

Однако полиция не называет имя задержанного и прямо не указывает, что речь идет о Викторе Журавле.

"Фигурант – ранее судимый местный житель. Ему объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейскому и нанесение телесных повреждений полицейскому", – говорится в сообщении.

За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.

"Отмечаем, ни одно нападение на полицейских и пренебрежительное отношение к стражам порядка не останется безнаказанным", — заверили в полиции.

Кто такой Виктор Журавель

Напомним, Виктор Журавель стал известен общественности после "перестрелки перевозчиков" в Броварах в 2020 году как один из лидеров ОПГ, организовавшей эту перестрелку.

Тогда две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров и устроили стрельбу. Тогда в результате инцидента ранения получили три человека. Во время стрельбы одна из пуль попала в окно жилого дома.

Архивное видео за 2020 год

В Броварах неизвестные устроили стрельбу

По информации Obozrevatel, в 1990-х "Виха" получил 19 лет тюрьмы за разбой, выйдя на свободу в 2010-м году. После выхода на свободу он не изменил свой образ жизни и создал банду из трех человек, которая под видом коллекторов стала требовать денег у людей.

Виктор Журавель/Архивное фото из открытых источников

"Действовала банда жестоко – жертв били до полусмерти. Через некоторое время о них знали практически во всех близлежащих городах. Банду Журавля прозвали "черными коллекторами". Они стали "работать" не только в Киевской области, но и по всей Украине", — отмечали в издании.

В 2012 году они были задержаны и Журавель получил еще 13 лет тюрьмы. Однако апелляционный суд отменил приговор. Незадолго после этого злоумышленник был задержан по другому делу, однако тоже вскоре вышел на свободу.

Как пишет издание "Взгляд", в августе 2011 года Журавель с сообщниками требовал у послушника Киево-Печерской лавры УПЦ МП 10 тысяч долларов. Прокурор утверждал, что послушника лавры вывезли в лес и угрожали убить. Но Виктор Журавель уверял, что послушник и сам "не чист на руку". Мол, раньше монах пытался у него заказать убийство человека.

В апреле 2017 года на Журавля покушались, после чего его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Броваров с проникающим ножевым ранением.

В 2022 году после начала вторжения ряд СМИ писали, что Виктор Журавель присоединился к Броварской терробороне и стал использовать его для нелегальной торговли оружием на "черном" рынке. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Напомним, что в прошлом году в Днепре полицейский застрелил мужчину, который сопротивлялся и напал на его коллегу.

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