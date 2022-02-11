Угнал внедорожник из СТО, где работал: в Киеве полицейские случайно поймали вора

Угнал внедорожник из СТО, где работал: в Киеве полицейские случайно поймали вора

Злоумышленник похитил автомобиль на СТО, где работал.

В Киеве полицейские остановили пьяного нарушителя ПДД без каких-либо документов. Оказалось, что мужчина был за рулем угнанного внедорожника Mitsubishi Pajero.

Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

28-летний злоумышленник угнал автомобиль в Оболонском районе столицы на станции технического обслуживания, где работал.

Полицейские проверили водителя на приборе Драгер на наличие алкоголя в его организме, который показал 0,93 промилле. Нарушитель был неоднократно судим за угон авто и разбойное нападение.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в Киевской области водитель внедорожника разбила кафе. Инцидент произошел в селе Пуховка Броварского района.

Мужчина угнал автомобиль и убегал от полиции в Киеве

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