Удостоверение ОБСЕ за 1,5 тыс. евро: в Киеве разоблачили мошенников (фото)

Удостоверение ОБСЕ за 1,5 тыс. евро: в Киеве разоблачили мошенников (фото)

Они успели обмануть сотни людей.

В Киеве мошенники изготовляли и продавали удостоверения членов Международной Дипломатической Миссии ОБСЕ. Они выдавали поддельные документы за подлинные.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Злоумышленники зарегистрировали в столице общественные организации с названиями, похожими на официальное представительство ОБСЕ в Украине. Они также создали сайт, похожий на оригинальный.

В список членов ОБСЕ мошенники "зачисляли" украинцев и выходцев из стран Ближнего Востока за 1,5 тыс. евро. Фактически люди попадали в указанные общественные организации.

Киевская городская прокуратура

Мошенники выдавали удостоверения, похожие на оригинальные. Они якобы предоставляли возможность пересечь границу зеленым коридором без карантинных ограничений, получить через год дипломатические паспорта, социальную помощь, бесплатное лечение за границей, а также другие привилегии.

Услугами злоумышленников успели воспользоваться сотни людей. При этом членство в общественной организации не давало им никаких привилегий. В ходе обысков у мошенников изъяли десятки поддельных удостоверений, печати, бланки фейковой ОБСЕ, удостоверения сотрудников полиции и других государственных органов.

Одну из преступниц задержали и сообщили ей о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Киеве задержали мошенника, который по схеме "ваш родственник в больнице" обманул пенсионеров на 100 тыс. гривен.

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