"Удержитесь от прогулок": в центре Киева заметили волка (видео)

"Удержитесь от прогулок": в центре Киева заметили волка (видео)

Хищник разгуливал в ботаническом саду.

В Киеве, в ботаническом саду Гришко на Печерске, заметили волка.

Видео было опубликовано в Telegram-канале "Типичный Киев".

"Неизвестно, что там себе планирует серый, поэтому соблюдайте осторожность и воздержитесь от прогулок в этом районе", — подписал видео автор.

Однако, пользователи усомнились, что это волк:

Это не волк. У них высокие ноги... Обычная собака-бродяга.

Волки другие... Высокие, туловище всегда длинное. Раскраска другая...

Скорее всего, обычная собака, волки по своей природе максимально избегают людей.

Напомним, в Харьковской области лиса атаковала мужчину, который сторожит на складах с зерном. Разъяренное животное набросилось на сторожа, когда тот начал его снимать.

А жительница Оболони в Киеве держала в своей двухкомнатной квартире волка вместе с барсуком, двумя лисами, хищными птицами и восемью собаками породы американский стаффордширский терьер. Все животные проживали в собачьих клетках.

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