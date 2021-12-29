"Удержитесь от прогулок": в центре Киева заметили волка (видео)

Хищник разгуливал в ботаническом саду.
В Киеве, в ботаническом саду Гришко на Печерске, заметили волка.
Видео было опубликовано в Telegram-канале "Типичный Киев".
"Неизвестно, что там себе планирует серый, поэтому соблюдайте осторожность и воздержитесь от прогулок в этом районе", — подписал видео автор.
Однако, пользователи усомнились, что это волк:
- Это не волк. У них высокие ноги... Обычная собака-бродяга.
- Волки другие... Высокие, туловище всегда длинное. Раскраска другая...
- Скорее всего, обычная собака, волки по своей природе максимально избегают людей.
Напомним, в Харьковской области лиса атаковала мужчину, который сторожит на складах с зерном. Разъяренное животное набросилось на сторожа, когда тот начал его снимать.
А жительница Оболони в Киеве держала в своей двухкомнатной квартире волка вместе с барсуком, двумя лисами, хищными птицами и восемью собаками породы американский стаффордширский терьер. Все животные проживали в собачьих клетках.
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