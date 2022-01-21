Ударит мороз -13 градусов: когда синоптики прогнозируют резкое похолодание в Киеве

Ударит мороз -13 градусов: когда синоптики прогнозируют резкое похолодание в Киеве

Хорошо приморозит уже в это воскресенье.

В Киеве на следующей неделе синоптики прогнозируют резкое похолодание. Ожидается, что 24-25 января температура воздуха опустится до -13 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Хорошо приморозит также в воскресенье, 23 января. Столбики термометров ночью покажут -7 -9 градусов, днем -3 -5 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В понедельник, 24 января, днем прогнозируют -5 -7 градусов, ночью -11 -13 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Без существенных осадков. Такая же температура будет держаться и во вторник, 25 января.

Напомним, что сегодня, 21 января, в столице ожидается сильный ветер и гололедица. Объявлен первый уровень опасности (желтый). В Киеве ожидается на дорогах гололедица, днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 24 января. / Укргидрометцентр

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