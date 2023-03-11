Ударило током: в Вишневом возле вокзала погиб 13-летний подросток

Двое парней залезли на грузовые вагоны, вследствие поражения током высоковольтной линии, один из них погиб на месте, а второго забрала скорая.
В Вишневом под Киевом возле вокзала погиб 13-летний подросток от поражения током.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Правоохранители Бучанского управления полиции Киевщины установили, что двое ребят залезли на грузовые вагоны. В результате поражения током высоковольтной линии один из них погиб на месте. Второго забрала скорая. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Полиция обращается к родителям: "Объясните детям об опасности, которую несут экстремальные развлечения! Берегите их жизнь и здоровье".
Напомним, в Луцке девушку в ванной убило током от мобильника на зарядке.
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