Ударили женщину камнем по голове и связали: в Киеве задержали дерзких грабителей (фото)

В Соломенском районе Киева полиция задержала двух мужчин, совершивших дерзкое разбойное нападение на частный дом. Нападавшие проникли на территорию дома 52-летней женщины и скрылись в подвале. Когда она вышла из дома, один из преступников ударил ее по голове камнем, а затем связал.

Об этом сообщила полиция Киева.

Пока один из подельников держал нож у шеи потерпевшей, другой обыскивал дом. Нападавшие вынесли около 30 000 грн, золотую цепочку, алкогольные напитки, наручные часы и другие ценности, после чего скрылись, оставив женщину связанной.

Грабители/Полиция Киева

Последствия ограбления/Полиция Киева

Последствия ограбления/Полиция Киева

Злоумышленники, ранее уже имевшие судимость и являлись уроженцами Сумской и Харьковской областей. Вскоре они были задержаны оперативниками. Сейчас мужчины находятся под стражей и им грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве на Печерске мужчина ногой так ударил пуделя, что тот не смог подняться.

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