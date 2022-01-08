Ударили ножом в сердце и оставили умирать: в Киеве посреди улицы нашли тело мужчины

Потерпевшего с ножевыми ранениями обнаружили прохожие.
В Киеве посреди улицы нашли тело мужчины. Событие произошло в Деснянском районе.
Потерпевшего с ножевыми ранениями обнаружили прохожие. Полицейские столицы устанавливают обстоятельства смерти мужчины.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"В полицию Киева от прохожих поступило сообщение о том, что на улице Теодора Драйзера лежит мужчина с ранениями. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, кинологи и бригада скорой медицинской помощи", — в уведомлении полиции.
Прибыв на место, правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями груди. Предварительно установлено, что умерший – уроженец другого государства, 1969 года.
Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Следственный отдел Деснянского управления полиции начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
Правоохранители проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные действия по установлению всех обстоятельств данного события.
Напомним, в Киеве сын убил мать. В ходе спора мужчина взял в руки цветочный горшок и бросил им в потерпевшую, от чего последняя потеряла равновесие и упала. Далее фигурант достал железный разводной ключ и нанес матери множество ударов по голове, от которых она умерла.
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