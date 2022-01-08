Ударили ножом в сердце и оставили умирать: в Киеве посреди улицы нашли тело мужчины

Ударили ножом в сердце и оставили умирать: в Киеве посреди улицы нашли тело мужчины

Потерпевшего с ножевыми ранениями обнаружили прохожие.

В Киеве посреди улицы нашли тело мужчины. Событие произошло в Деснянском районе.

Потерпевшего с ножевыми ранениями обнаружили прохожие. Полицейские столицы устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию Киева от прохожих поступило сообщение о том, что на улице Теодора Драйзера лежит мужчина с ранениями. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, кинологи и бригада скорой медицинской помощи", — в уведомлении полиции.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями груди. Предварительно установлено, что умерший – уроженец другого государства, 1969 года.

Фото: Типичный Киев

Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Следственный отдел Деснянского управления полиции начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Правоохранители проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные действия по установлению всех обстоятельств данного события.

Напомним, в Киеве сын убил мать. В ходе спора мужчина взял в руки цветочный горшок и бросил им в потерпевшую, от чего последняя потеряла равновесие и упала. Далее фигурант достал железный разводной ключ и нанес матери множество ударов по голове, от которых она умерла.

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