Ударили кирпичом, обворовали и скрылись: жестокое нападение на военного в центре Киева (видео)

В центре Киева двое мужчин подбежали к военному ВСУ сзади и ударили кирпичом по голове, от чего он потерял сознание. Оперативники задержали нападающего в течение нескольких часов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В Шевченковское управление полиции обратился военнослужащий и сообщил о разбойном нападении. Двое мужчин подбежали к нему сзади и ударили кирпичом по голове, от чего он потерял сознание. Когда потерпевший пришел в себя, обнаружил, что у него исчез мобильный телефон, кошелек и золотое кольцо.

В результате обработки собранных на месте происшествия доказательств оперативники уголовного розыска совместно с аналитиками уголовного анализа воспроизвели обстоятельства происшествия и установили лиц, причастных к нападению на потерпевшего. Нападающими оказались двое мужчин — 44-летний харьковчанин и его 39-летний товарищ, житель столицы. Одного из фигурантов задержали недалеко от места происшествия, его сообщника — на левом берегу города Киева.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

Следователи Шевченковского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщили им о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте ведущие новости дня: