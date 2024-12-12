Ударила зятя ножом в грудь: чем закончилась семейная ссора в Белой Церкви (фото)

Горе-тещу задержали и поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.

В Белой Церкви Киевской области 49-летняя женщина ударила зятя ножом в грудь во время конфликта.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

О происшествии в полицию позвонили и рассказали в медицинском учреждении.

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Следователи установили, что в Белой Церкви во время совместного употребления алкогольных напитков между женщиной и родственником возник словесный конфликт.

Пострадавшего с ранением грудной клетки сразу госпитализировали в больницу, где медики оказали необходимую помощь.

Злоумышленницу задержали и поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.

Специалисты-криминалисты зафиксировали на месте происшествия следы преступления.

Обидчица ударила ножом в грудь 43-летнего зятя/Фото: Полиция Киева/Facebook

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Горе-теща может провести восемь лет за решеткой / Фото: Полиция Киева / Facebook

Женщине грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Броварах в Киевской области мужчина во время конфликта дал жене гранату, которая была приведена в боевое положение, в результате чего произошел взрыв. От полученных травм 52-летняя женщина умерла в больнице.

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