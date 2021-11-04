Ударил женщину в лицо и угрожал пассажирам пистолетом: туристу из Израиля грозит 7 лет тюрьмы за потасовку в метро Киева

Ударил женщину в лицо и угрожал пассажирам пистолетом: туристу из Израиля грозит 7 лет тюрьмы за потасовку в метро Киева

Бен-Шимулю предъявлены обвинения в злостном хулиганстве и угрозах.

32-летний израильтянин Йосеф Бен-Шимуль, находящийся в Украине в статусе туриста, обвиняется в избиении пассажиров киевского метрополитена, совершенном в сентябре 2021 года. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Об этом стало известно в четверг, 4 ноября, передает издание "Известия. Израиль на русском".

Бен-Шимулю предъявлены обвинения в злостном хулиганстве и угрозах. Сам он утверждает, что подвергся нападению со стороны нескольких пассажиров и действовал в рамках самообороны. Его близкие сообщили корреспонденту Ynet о том, что израильтянину обещали закрыть дело, требуя за это 40 тысяч долларов.

Йосеф Бен Шимуль, взятый под стражу сразу после инцидента, находится в следственном изоляторе. Он прибыл в Украину как турист, влюбился в местную девушку и проживал в Киеве.

По версии израильского туриста, конфликт в поезде киевского метро начался с того, что пассажирка пнула его, крикнув Йосефу, что он загораживает ей проход. В ответ израильтянин толкнул женщину. На помощь ей бросились несколько пассажиров, которые начали бить Бен-Шимуля. Тот вытащил монтажный пистолет, используемый для забивания гвоздей, и выбежал из вагона.

Инцидент был заснят камерами наблюдения. После непродолжительного преследования сотрудники правоохранительных органов Украины задержали Йосефа Бен-Шимуля. Ему инкриминируются злостное хулиганство и угрозы, незаконное ношение оружия и нарушение порядка в общественном транспорте. Минимальное наказание за эти преступления - 3 года лишения свободы, максимальное - 6 лет.

Бен-Шимуль вначале прибег к услугам общественной адвокатуры, но затем нанял частного адвоката. На заседании суда он заявил, что стал жертвой нападения. Он также подчеркнул, что монтажный пистолет был куплен в торговом центре перед поездкой в метро.

Близкие Йосефа сообщили, что он несколько раз был лишен возможности присутствовать на заседании суда. Его украинская подруга заявила корреспонденту Ynet, что Бен-Шимуль не получает помощь от посольства Израиля в Киеве. По ее словам, ни один израильский дипломат не навестил его в следственном изоляторе. "Его как будто прячут, - сказала девушка. - Он не должен сидеть в тюрьме".

По информации Ynet, в последнее время в Киеве при схожих обстоятельствах были арестованы несколько граждан Израиля. Все они были освобождены из-под стражи после уплаты административного штрафа.

Напомним, в Киеве на станции метро "Оболонь" мужчина ударил сотрудницу метрополитена.

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