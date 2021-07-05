Ударил по лицу и толкнул на асфальт: в Киеве таксист выбросил из машины пассажирку (видео)

Ударил по лицу и толкнул на асфальт: в Киеве таксист выбросил из машины пассажирку (видео)

Пострадавшая написала заявление в полицию.

Накануне в Киеве водитель такси Bolt ударил и выбросил из автомобиля пассажирку. Компания предложила ей скидку на следующую поездку в качестве компенсации. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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По словам пострадавшей, в 21.14 был заказан автомобиль. В 21.25 он прибыл почти на указанное место, не доехав 100 метров.

"На мое замечание, что метка стоит в одном месте, а водитель — в другом, водитель проехал этих 100 метров и силой вытащил меня из машины, ударил по лицу и бросил на асфальт", — пишет женщина.

Напомним, в Запорожье суд наказал таксиста, который оскорбил темнокожего пассажира и его жену. За расизм мужчине присудили штраф в размере пяти тысяч рублей.

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