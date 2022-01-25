Ударил палкой и поджег вместе с домом: на Киевщине мужчина убил товарища из-за ревности

Ударил палкой и поджег вместе с домом: на Киевщине мужчина убил товарища из-за ревности

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В селе Рожны на Киевщине 45-летний мужчина из-за ревности забил 48-летнего товарища до смерти палкой, а затем поджег его тело вместе с домом.

Об этом 25 января сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Во время экспертизы было установлено, что не огонь стал причиной смерти мужчины – на голове обнаружили многочисленные травмы.

Выяснилось, что перед трагедией к умершему в гости пришли товарищ со спутницей. Компания распивала спиртные напитки. Во время застолья гость приревновал знакомую к хозяину дома, поэтому между ними возник конфликт. Ревнивец схватил деревянную палку и несколько раз ударил товарища по голове, а затем оттащил тело в другую комнату и поджег.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 и ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Напомним, что в Киеве таксист избил пассажира, который попросил включить радио "Майами". После удара таксиста парень потерял сознание.

Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины

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